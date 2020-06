Lecce: continua il lavoro in ritiro. Domani la rifinitura

Il Lecce continua il lavoro in ritiro all'Acaya Golf Resort & SPA, per continuare a preparare la gara di lunedì sera con il Milan che si giocherà al Via del Mare.

All'allenamento era assente Dell'Orco, mentre si sono allenati in differenziato Deiola, Farias e Barak che a questo punto non faranno parte della gara di lunedì.

Domani pomeriggio alle 19 è in programma la rifinitura a porte chiuse al Via del Mare, poi i convocati e le dichiarazioni di mister Liverani alla stampa.