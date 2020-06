Lecce. Liverani: "Milan? Per colmare il gap è fondamentale il gruppo"

Le parole di mister Fabio Liverani alla vigilia della gara contro il Milan che si giocherà domani sera alle ore 19.30 allo stadio Via del Mare. Questo il suo pensiero in merito alla partita e alla ripresa del campionato:

Lo spirito è sempre quello di voler ripartire con il calcio giocato, abbiamo grande voglia di riscendere in campo anche se le incognite sono tante. A livello di infortuni abbiamo fuori Deiola, Farias e Barak, non ci sarà anche Dell'Orco e Donati che è squalificato. In difesa Rispoli è sicuramente un'alternativa valida, purtroppo in mediana le scelte sono abbastanza obbligate considerando che abbiamo due defezioni.

Noi non rispettiamo mai i pronostici, possiamo vincere e perdere con tutti. È normale che i valori con Milan e Juventus sono molto differenti, anzi c'è un abisso e hanno anche potuto spezzare il ritmo partita, noi comunque dobbiamo essere veloci a farci trovare pronti. Possiamo colmare le differenze tra noi e loro solo affidandoci al gruppo.

La quota salvezza per me resta sempre intorno ai quaranta punti e chi oggi ne ha meno di 30 dovrà lottare per conservare la categoria. Mi auguro che presto si possano riaprire gli stadi ai tifosi con misure adatte che ci possano avvicinare alla normalità. Noi ci adeguiamo, ma il calcio senza tifosi non è più lo stesso sport.