Nocerina: ufficializzato l'organigramma del settore giovanile

L’ASD Nocerina 1910 è lieta di comunicare di aver affidato la guida del settore giovanile al sig. Gerardo Torre in qualità di Direttore Tecnico. A quest’ultimo è stata affidata anche la panchina della squadra Juniores Nazionale.

Contestualmente la società comunica che la carica di dirigente accompagnatore sarà ricoperta dal sig. Vincenzo Piscitella, mentre il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto dal sig. Roberto Albano.

Le dichiarazioni del Presidente Paolo Maiorino: “Ho affidato la gestione del settore giovanile ad elementi esperti e competenti. Abbiamo gettato le basi per la creazione di un progetto serio e duraturo, infatti stiamo già lavorando alla costruzione della formazione Juniores per il prossimo anno e sono sicuro che riusciremo ad essere pronti e competitivi ai nastri di partenza per l’inizio del prossimo campionato”, gli fa eco Torre: “Sono estremamente orgoglioso per la collaborazione con la Nocerina e ringrazio il Presidente Maiorino, stiamo creando una scuola calcio dove andremo a formare ragazzi che saranno pronti per il progetto Nocerina, ricoprendo ogni fascia d’età a partire dai sei anni in su. Il nostro obiettivo è quello di creare un vero e proprio serbatoio da cui la formazione juniores prima e la prima squadra poi potranno attingere nuove leve. Abbiamo uno staff altamente qualificato che seguirà le varie squadre, ogni formatore è dotato di tesserino FIGC.”

Salvatore Russo – Ufficio Stampa e Comunicazione ASD Nocerina 1910