UFFICIALE - Designata la sede della finale di Coppa Italia di Serie C

Anche la Serie C si appresta ormai a ripartire. La prima gara ufficiale post Covid-19 sarà la finale di Coppa Italia tra Ternana e Juventus U23 che, come ufficialmente comunicato dalla Lega Pro nella giornata di ieri, si disputerà in gara secca presso l'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena sabato 27 giugno alle ore 20:45.

Lo svolgimento prevede, in caso di parità al termine dei 90' regolamentari, la disputa di due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, permanga la situazione di parità, il direttore di gara procederà a far eseguire i calci di rigore.