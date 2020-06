Atalanta-Sassuolo 4-1, la Dea affronta i neroverdi

Dopo 104 giorni il Sassuolo torna in campo, e lo fa in casa dell'Atalanta in quella Bergamo che è stata una delle province italiane più colpite dell'emergenza sanitaria del Coronavirus. La partita sarà a porte chiuse, come tutte le altre fino a nuove disposizioni, ma dopo un periodo buio, per lo sport ma sopratutto per la salute, tornare a parlare di calcio è una boccata d'ossigeno importante per tutti. Gasperini deve fare a meno di Ilicic per un problema fisico poco prima dell'inizio della partita, al suo posto avanza Palasic sulla trequarti con l'inserimento di De Roon in mezzo al campo. De Zerbi lascia in panchina Traorè e Djuricic a favore di Defrel.

Cronaca. Meglio il Sassuolo nelle prime battute di gara, ma al 16' è Djmsiti a trovare il gol per il vantaggio dei bergamaschi sugli sviluppi di corner. Tre minuti dopo raddoppio Atalanta con una spizzata di Gomez su assist di Zapata, ma l'arbitro Chiffi annulla dopo controllo al VAR per un tocco di mano di Gosens. E' però questione di tempo, perchè alla mezz'ora è Zapata a siglare il gol del 2-0 dopo una bella azione iniziata con una sventagliata di Gomez per Gosens che serve un assist al bacio per il colombiando che deve solo insaccare. Al 36' è la traversa ad impedire il tris nerazzurro di Zapata. Tris che però arriva un minuto dopo, cross di Gosens che sbatte contro Bourabia, il quale nel tentativo di allontanare la sfesa insacca nella propria porta. 3-0 Atalanta in un tempo, Sassuolo assente in campo. Con questo risultato le due squadre vanno al riposo.

Nella ripresa nonostante i tanti cambi da una parte e dall'altra il copione non cambia. I bergamaschi sono decisamente più in palla dopo la sosta, al 66' una punizione tagliata del Papu Gomez trova l'inserimento puntuale di Zapata per la sua personale doppietta. Dopo il quarto gol il ritmo della gara rallenta, fino al 92' quando Bourabia trova il gol della bandiera neroverde per il 4-1 finale.

Il risultato finale appare bugiardo, vero che l'Atalanta è stata a tratti incontenibile, ma il Sassuolo ha fatto vedere delle buone cose soprattutto nei primi 10/15 minuti.