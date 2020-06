Picerno, Mitro smentisce categoricamente il cambio di allenatore

Il Picerno, tramite l’amministratore e dg Enzo Mitro, smentisce categoricamente ogni notizia, ipotesi e ricostruzioni giornalistiche riguardanti un cambio di allenatore, come si apprende da alcune testate di informazione. “Mister Domenico Giacomarro sarà l’allenatore della squadra per i play-out e anche per la prossima stagione calcistica, come già comunicato lo scorso 23 maggio. Mai la Società ha avuto contatti con altri allenatori oltre a mister Giacomarro. L’ambiente è sereno e tutti siamo concentrati su un unico obiettivo”, sono le dichiarazioni dell’amministratore Mitro.

Ufficio Stampa Az Picerno