Serie A, 27^ giornata: programma, arbitri e dirette tv

Dopo i recuperi della 25^ giornata, il campionato di Serie A ricomincia per tutte le squadre che andranno ad affrontare un vero e proprio tour de force per concludere il campionato in poco più di un mese. Oggi parte la 27^ giornata, di seguito il programma, gli arbitri designati e dove seguirle in tv:

LUNEDI' 22 GIUGNO 2020

Ore 19:30: Fiorentina-Brescia; Arbitro: La Penna - Var: Di Paolo; Diretta: Sky;

Ore 19:30: Lecce-Milan; Arbitro: Valeri - Var: Doveri; Diretta: Sky;

Ore 21.45: Bologna-Juventus; Arbitro: Rocchi - Var: Chiffi; Diretta: Sky;

MARTEDI' 23 GIUGNO 2020

Ore 19:30: Hellas Verona-Napoli; Arbitro: Pasqua - Var: Mariani; Diretta: DAZN;

Ore 19:30: Spal-Cagliari; Arbitro: Abisso - Var: Pairetto; Diretta: Sky;

Ore 21:45: Genoa-Parma; Arbitro: Giacomelli - Var: Mazzoleni; Diretta: DAZN;

Ore 21:45: Torino-Udinese; Arbitro: Maresca - Var: Guida; Diretta: Sky;

MERCOLEDI' 24 GIUGNO 2020

Ore 19:30: Inter-Sassuolo; Arbitro: Non ancora designato; Diretta: DAZN;

Ore 21:45: Roma-Sampdoria; Arbitro: Non ancora designato; Diretta: Sky;

Ore 21:45: Atalanta-Lazio; Arbitro: Non ancora designato; Diretta: Sky.