Lecce-Milan: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della gara tra Lecce e Milan, valida per la 27^ giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 19.30 presso lo Stadio Via del Mare del capoluogo salentino. Queste le scelte dei due allenatori sui 22 da mandare in campo dal primo minuto:

LECCE: Gabriel, Calderoni, Lucioni, Meccariello, Rispoli, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu, Saponara, Falco, Lapadula.

A disposizione: Vigorito, Chironi, Radicchio, Vera, Paz, Shakhov, Rossettini, Babacar, Colella Maselli. Allenatore: Fabio Liverani.

MILAN: Donnarumma G., Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Calhanoglu, Conti, Romagnoli (C), Rebic, Hernandez, Kjaer, Kessie.

A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Calabria, Leao, Biglia, Colombo, Krunic, Paquetà, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Madini. Allenatore: Stefano Pioli

Puoi seguire la diretta testuale della gara a questo link: https://lecce.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/lecce-milan/325337.html