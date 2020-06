Il Lecce non c'è: il Milan vince facile 4 a 1

Termina con un netto 4 a 1 la gara al Via del Mare: il Lecce perde contro il Milan. I rossoneri hanno meritato la vittoria contro un Lecce non ancora in gamba e falcidiato dagli infortuni. La squadra di casa ha fatto bene sul finale del primo tempo e nei primi minuti del secondo, poi il black out con 2 gol subiti in 2 minuti che hanno spianato la strada alla vittoria degli ospiti.

Primo tempo. Prima parte di gara con ritmi molto lenti senza grandi sussulti. La prima vera occasione arriva al 15' ed è per il Milan: da calcio d'angolo la palla arriva a Bonaventura che va a botta sicura da distanza ravvicinata, Gabriel si supera e sventa il pericolo. Due minuti dopo altra occasione per gli ospiti: Castillejo lasciato da solo va al tiro, Gabriel si rifugia in calcio d'angolo. Al 20' ci prova anche Kessie dalla distanza, il suo tiro però è facile preda del portiere giallorosso. Al 25' tiro potente di Theo Hernandez da posizione ravvicinata, Gabriel ancora una volta salva il risultato. Un minuto dopo il Milan trova il gol del vantaggio: Calhanoglu va al cross basso che arriva sul piede di Castillejo che deve solo deviare in porta contro un incolpevole Gabriel. Al 37' bella azione del Lecce con Meccariello che arriva al tiro da due passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo e la mette in porta, il gol però viene annullato per fuorigioco. Al terzo minuto di recupero clamoroso gol sbagliato da Lapadula. Tutto parte dalla battuta di Gabriel, Romagnoli colpisce male e serve involontariamente l'attaccante giallorosso che però colpisce male e il suo tiro finisce fuori. Alla fine l'attaccante giallorosso è costretto a uscire in barella causa problema alla caviglia.

Secondo tempo. La seconda parte di gara ricomincia con un cambio nei giallorossi: dentro Babacar per Lapadula che è dovuto uscire a causa di un infortunio alla caviglia. Al 51' bella azione del Lecce: Saponara va sul fondo e serve al centro dell'area Babacar, la palla però finisce a lato. Al 54' calcio di rigore per il Lecce: Mancosu dal dischetto con un tiro perfetto batte Donnarumma. La gioia per i giallorossi dura pochi secondi: Calhanoglu va al tiro, Gabriel respinge, ma Bonaventura è pronto a ribadire in rete riportando i rossoneri in vantaggio. Due minuti dopo il terzo gol del Milan: da un calcio d'angolo per i padroni di casa, ripartenza per i rossoneri con Rebic che è praticamente solo con i giallorossi incredibilmente tutti in avanti, l'attaccante solo contro Gabriel non sbaglia. Al 72' il quarto gol dei rossoneri: Conti crossa per Leao che di testa riesce a battere Gabriel. Al 78' calcio di punizione per il Lecce: Falco va alla battuta, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Con il passare dei minuti la partita si spegne: il Milan gestisce sapientemente il pallone, il Lecce non reagisce e non riesce a reagire.

