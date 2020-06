Lecce. Liverani: "Sono molto preoccupato. Qualcuno ha staccato spina"

Le parole di Fabio Liverani al termine della gara contro il Milan terminata con la netta sconfitta per 4 a 1. Il tecnico non ha nascosto la propria preoccupazione per il proseguo del campionato:

Questo lockdown per noi è stato un problema, eravamo in grande condizione nonostante le sconfitte contro la Roma e l'Atalanta. Durante il lockdown molti hanno staccato la spina sia mentalmente che fisicamente e non hanno mantenuto la condizione. Qualcuno in campo oggi lo era a denti stretti come Lapadula, Mancosu e Babacar. Dobbiamo trovare quanto prima una condizione degna. Poi se ci aggiungiamo gli infortuni dei titolari diventa difficilissimo.

Non posso entrare in questioni personali, ma c'è chi per paure assolutamente legittime si è fermato per due mesi senza lavorare e due mesi sul divano cambiano gli equilibri. Sinceramente sono molto più preoccupato di due mesi fa. Per quello che sarà il nostro percorso ripartire da zero e dover giocare ogni 3 giorni non è facile. Abbiamo tanti problemi, basta leggere la panchina di oggi.