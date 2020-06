Ufficiale, si separano le strade di Borghetti e il Novara

Dopo Jack Gattuso anche Mauro Borghetti lascia il Novara Calcio, in un comunicato stampa la società azzurra dichiara di aver sollevato dall'incarico il responsabile del settore giovanile il cui contratto sarebbe scaduto il prossimo trenta giugno.

Un altro protagonista dell'esplosione di tanti talenti va via da Novarello e sicuramente non sarà facile rimpiazzarlo, probabilmente dopo la fine dei play-off in cui il Novara sarà impegnato verranno designate le nuove cariche.

