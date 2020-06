Brindisi, Marino: "Ancora nessuna chiamata dal club. Spero di restare"

Intervenuto su Canale 85 nel corso della trasmissione "Passione Brindisi", il capitano biancazzurro, Dino Marino, ha fatto il punto sulla delicata questione degli stipendi, rimarcando come ad oggi i calciatori non abbiano ancora avuto alcuna telefonata dalla società. Chiosa finale sul suo futuro con Marino che ha ribadito di voler rimanere a Brindisi qualora ci fossero le condizioni. Queste le sue parole:

"Noi giocatori ad oggi non abbiamo ancora sentito nessuno. Molti aspettavano una chiamata di Vangone, ma ad oggi non si è fatto sentire ancora nessuno. Per quanto riguarda gli stipendi, il problema non è che stiamo parlando dei mesi di marzo, aprile o maggio, ma di novembre, dicembre e gennaio, quindi di arretrati ancora prima del Coronavirus. C'è gente che ha famiglia e sinceramente dopo tutto quello che abbiamo fatto dispiace essere trattati così. Durante la settimana parlavamo molto spesso di questo, però non abbiamo mai tirato i remi in barca, anzi abbiamo stretto un accordo: prima salviamoci e dopo cerchiamo di prenderci quello che è nostro. Tutto questo per il bene del Brindisi e dei suoi tifosi.

Futuro? La mia prima scelta è Brindisi, questo non si discute. Ci sono state alcune chiamate importanti, però la mia priorità è Brindisi: l'ho sempre detto e continuerò a dirlo fino alla fine. Se ci sono i presupposti non voglio abbandonare questa piazza che io amo tanto".