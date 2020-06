Deleonardis nuovo tecnico della FBC Gravina

La FBC GRAVINA comunica in data odierna l’affidamento dell’incarico di tecnico della prima squadra ad Antonio Deleonardis. L’allenatore di Gravina in Puglia, con una carriera ventennale da calciatore professionista in importanti piazze del centro-sud (Fidelis Andria, Cavese, Vis Pesaro, Catanzaro, Castel Di Sangro, Taranto per citarne alcune), torna a guidare il team gialloblù dopo la parentesi 2016-2017 (subentrato nella seconda parte di campionato di serie D, raggiunse il quarto posto in classifica con conseguente accesso ai playoff) e la parte iniziale della stagione successiva.La scelta del tecnico classe ‘77 rientra nell’ottica societaria di mantenere uno spirito identitario e una forte impronta territoriale al progetto 2020/2021.

“Sono soddisfatto del mio ritorno sulla panchina della squadra della mia città e grato all’intera società FBC, potendo così dar seguito ad un progetto di valorizzazione calcistica soprattutto di giovani atleti interrotto anzitempo – le prime parole di Deleonardis. Adesso, di comune accordo con i vertici dirigenziali e il DS Maule, andremo ad allestire un organico che rappresenti il giusto mix di esperienza e giovani di qualità e grinta che possa far bene in un girone difficile come quello H”.