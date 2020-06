Benevento. Avviate le procedure per cittadinanza onoraria a Vigorito

Su proposta del sindaco Clemente Mastella, la Giunta Comunale ha deliberato questa mattina l’avvio delle procedure per la formulazione al Consiglio comunale della proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria all’avvocato Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio.

“Grazie ai traguardi conseguiti dalla squadra di calcio, impensabili fino a pochi anni orsono per una realtà demografica e socio-economica come quella di Benevento – si legge tra l’altro nelle motivazioni – l’avvocato Vigorito ha fortemente contribuito a dare lustro e notorietà alla città, facendole guadagnare ulteriore attenzione e simpatia a livello nazionale, con favorevoli e innegabili riflessi anche per la locale economia”.