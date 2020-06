Serie A. Inter e Juventus rispondono presente per la corsa scudetto

In attesa della sfida tra Atalanta e Lazio, la Serie A ha messo in luce le solite certezze per quanto riguarda la corsa scudetto. Nel recupero della 25esima giornata, l'Inter ha vinto e convinto alla Scala del calcio. La compagine del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, grazie alle reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno portato a casa tre punti importantissimi verso la corsa al tricolore. L'obiettivo dichiarato dal tecnico salentino, da inizio stagione, è sempre stata la famigerata riduzione del gap dalla Juventus. Ad oggi, con calciatori del calibro di Christian Eriksen, Lukaku con tanta esperienza alle spalle in campo internazionale con la maglia del Manchester United, la maturazione calcistica di Marcelo Brozovic e la crescita di Lautaro Martinez, la società nerazzurra può ritenersi soddisfatta del lavoro svolto sia in campo che fuori.

Certo, l'eliminazione dalla Coppa Italia ha pesato ma tifosi e dirigenza hanno saputo guardare al bicchiere mezzo pieno. Infatti, il pareggio al San Paolo è risultato un mix di sfortuna e buona organizzazione tattica da parte dei partenopei, guidati da Gennaro Gattuso. Tutto quello di buono visto contro il Napoli, l'Inter l'ha confermato: l'intensità di gioco e la costruzione di gioco. Tuttavia, a far la differenza sotto porta sono stati i soliti Martinez e Lukaku, sempre più gemelli del goal. Da sottolineare il ritorno convincente di Antonio Candreva e la prestazione superlativa dell'ex Tottenham, Eriksen.

La Juventus, guidata da Maurizio Sarri, ha vinto ieri sera al Renato Dall'Ara contro un Bologna sottotono, per buona parte del match. I segnali positivi sono stati tanti. Innanzitutto, serviva tornare alla vittoria per scacciare i fantasmi della critica. Come secondo punto, i goal dei due fuoriclasse, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Soprattutto, per il portoghese, bersagliato dopo la finale contro il Napoli in Coppa Italia. Come terzo aspetto, il gioco e le scelte giuste adottate dal tecnico toscano. Infatti, uno degli uomini chiave della 27esima giornata bianconera è stato Federico Bernardeschi. A sopresa, schierato dall'inizio, ha dato risposte positive propiziando con una giocata intelligente il fantastico goal della Joya.

Attendendo una risposta da parte dei biancocelesti, sia i nerazzurri che i bianconeri hanno risposto presente e l'hanno fatto con i loro uomini migliori: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Ciro Immobile non può restare ad osservare e, dunque, mercoledì sera alle 21:45 proverà in tutti i modi di regalare a Simone Inzaghi una vittoria, per continuare a fare la voce grossa in campionato. L'avversario è ostico da battere, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ma la voglia di continuare a sorprendere e spegnere le voci degli scettici è tanta. Di una cosa siamo certi: la Serie A ha mostrato e promette spettacolo da adesso fino alla fine.