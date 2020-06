Taranto, Galigani: "Ho trovato una società sana e piena di valori"

Vittorio Galigani - consulente del presidente Massimo Giove - ha parlato ai microfoni di Studio 100 tv analizzando la situazione in casa Taranto. Dalle sue dichiarazioni si evince ottimismo in vista della prossima stagione e soprattutto notizie convincenti in virtù dei piani del numero uno rossoblù.

Galigani ha sottolineato: "Sono stato un acerrimo critico nei confronti di Giove negli anni passati, fin quando mi ha chiamato e mi ha mostrato il vero volto del Taranto. Ho trovato una società sana e piena di valori". Il rapporto con massimo Giove, dunque, non è una novità poichè - come evidenzia l'attuale consulente del padron dei Delfini - la conoscenza tra i due dura da oltre trent'anni. L'intervista di Galigani, dunque, ha messo in luce un volto pulito e sano della società, al contrario di quanto è stato detto in passato. Infatti, sotto l'aspetto economico, il debito è stato cristallizzato, rateizzato in 10 anni e Giove lo sta pagando, come detto dallo stesso Galigani.