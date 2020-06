Il Napoli espugna il Bentegodi, Verona sconfitto

Il Napoli riprende la sua marcia in campionato battendo il Verona con due reti di scarto. Un gol per tempo per la squadra di Gattuso che conquista una vittoria meritata con un avversario combattivo che ha comunque disputato una buona gara.

LE RETI - Entrambi i gol arrivano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel primo tempo è Milik a sbloccare la gara con un'incornata precisa su assist di Politano. Il raddoppio arriva proprio nel finale, protagonisti due subentrati: Ghoulam batte il corner per il colpo di testa di Lozano che segna il gol che chiude la contesa.

CLASSIFICA - Con questo successo il Napoli stacca il Milan e sale a 42 punti, il Verona resta fermo a 38.