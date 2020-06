Cavese, movimenti societari: Tanimi vicepresidente, Di Mauro a.d.

La Cavese 1919 è lieta di comunicare l'ingresso nella compagine societaria dell’imprenditore Riccardo Tanimi. Da sempre grande tifoso biancoblù, Tanimi assumerà la carica di Vice Presidente, affiancando l’amministratore delegato Giovan Battista Di Mauro ed il dirigente responsabile SLO Gianmarco Amato.

“Sono felice di poter ritornare al fianco della Cavese 1919 – ha commentato Tanimi - e vorrei ringraziare la proprietà per l'opportunità offertami. È la prima volta che ricevo questo tipo di riconoscimento, dopo aver collaborato per anni, in passato, con il club Aquilotto”.