Il ricorso del Grumentum e di altre 15 società respinte dal CONI

Niente da fare per il Grumentum Val d'Agri. Difatti nella giornata di ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dalla società valligiana, e da altre 15 società retrocesse a tavolino nell'ultimo campionato di serie D. Tale decisione era stata emessa dal Consiglio Federale della Figc lo scorso 10 giugno. Le motivazione dei ricorsi respinti si conosceranno entro il 1° luglio. Il club biancazzurro non intende darsi per vinto e con tutta probabilità ricorrerà al Tar del Lazio per esprimere le proprie ragione, nella speranza che il tribunale amministrativo possa ribaltare quanto deciso dal Collegio di Garanzia del Coni.