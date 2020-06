Calciomercato: Vigliano scatenato!

Dopo le conferme di Virga, Giordano e Coppo, arrivate poco meno di un mese fa, il primo colpo in entrata del Vigliano è Simone Celussi, in arrivo dalla Biellese.

Il difensore centrale, giunto dalla Biellese, andrà a rinforzare un reparto arretrato già dimostratosi solido durante la scorsa stagione. Non è un volto nuovo a Vigliano Celussi, visto che aveva già disputato la prima parte di campionato alla corte giallorossa, per poi approdare ai bianconeri. Guardando alla sua carriera, il classe '98 è un giocatore interessante, come noto; tra le società in cui ha militato spiccano le giovanili dell'Alessandria e la Juventus Domo.

Un ritorno desiderato ed alla fine ottenuto dal presidente Paolo Daniele, che assicura a mister Davide Ariezzo un altro giocatore difensivo di una certa caratura.