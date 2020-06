Benevento. Convocati in 23 per l'Empoli ma in Toscana vanno tutti

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la gara di domani 26 giugno, ore 21:00, presso lo stadio "C. Castellani", contro l'Empoli:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Rillo, Gyamfi, Tuia, Caldirola, Barba, Maggio, Pastina;

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Basit, Tello, Kragl, R. Insigne, Improta;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Moncini, Di Serio.

Come detto da Mister Inzaghi in conferenza, vista l'importanza della partita che potrebbe garantire la matematica certezza della promozione in Serie A per i giallorossi, alla volta della Toscana partiranno anche gli assenti per infortunio o squalifica, quindi Volta, Viola, Antei e Vokic.