Novara, Banchieri prolunga fino al 2021

Un prolungamento di contratto prima che si giochino i playoff è un bel segnale in casa Novara, che sul proprio sito internet ha annunciato con poche righe la prosecuzione del rapporto con Simone Banchieri.

Un lavoro che dalle parti di Novarello hanno ritenuto soddisfacente, con un tecnico che ha saputo gettare le basi con una squadra formata da tanti giovani "home made", che si sono valorizzati e avranno largo mercato anche in questa estate. In attesa di capire quale sarà il futuro di un Novara che nel weekend si appresta a giocare le sue carte in un playoff che parte senza grandi ambizioni ma che potrebbe anche riservare delle sorprese.

