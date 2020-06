Le dichiarazioni di Giacomarro alla vigilia di Rende-Picerno

Alla vigilia della gara di andata dei play-out, che vedrà il Picerno impegnato domani 27 giugno alle ore 18:00, al "Razza" di Vibo Valentia contro il Rende, le dichiarazioni del tecnico del Picerno Domenico Giacomarro. "Sono partite dove bisogna mettere in campo i valori, tanta forza, coraggio e determinazione. Mai ci aspettavamo di dover giocare i play-out visto il regolamento ed il notevole vantaggio di punti in classifica. Purtroppo non è stato tenuto conto di tutto ciò e non possiamo stare qui a piangerci addosso. Ci tocca giocarci la permanenza in questa doppia partita, prima a Vibo Valentia e poi a Potenza, su un campo in erba naturale e poi sul sintetico. Sono partite delicate, due finali. Ci vuole la partita della vita e grande determinazione: è questo che chiedo ai ragazzi. Per fortuna, stanno tutti bene e sono molto positivi. In questi giorni si sono allenati con grande serietà e professionalità e sono molto concentrati. Questi per noi sono giorni delicati e importanti, dobbiamo dimostrare il nostro valore per mantenere la categoria, che meritiamo in pieno. Inutile nascondere che questa situazione ci penalizza, tra le due opzioni, sarebbe stato meglio giocare le rimanenti partite. Ma ormai è stato deciso così, la squadra scenderà in campo determinata per garantirci tutti la permanenza tra i Professionisti".

Ufficio Stampa Az Picerno