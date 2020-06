Bari, Brienza: "Abbiamo l'opportunità di vincere sul campo"

Ciccio Brienza, ospite del TB Sport su TELEBARI, ha fatto il punto della situazione sulla preparazione dei biancorossi:

“Cresce l’attesa giorno dopo giorno; i ragazzi si stanno allenando al meglio, così come hanno lavorato in maniera professionale durante il lockdown.

Tornare a giocare dopo uno stop così lungo nasconde sempre delle incognite, ma siamo ben consapevoli di cosa stiamo inseguendo, di quanto sia importante per Bari e per il Bari. Il Presidente e la Società sono sempre stati presenti, non ha fatto mancare nulla.

Ora abbiamo la possibilità di raggiungere l’obiettivo sul campo, è il sogno di un’intera città e ci auguriamo di poterlo centrare. La gara secca impone di essere concentrati al massimo, grande attenzione, ridurre al limite ogni possibile errore.

Queste sono gare che possono cambiare anche la carriera del singolo. Testa, cuore e gambe”