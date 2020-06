Benevento. Sfilata domani sera alle ore 21:15: il percorso dei minubus

Ieri mattina, presso la Prefettura di Benevento, si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per predisporre le misure più idonee a evitare assembramenti in occasione della promozione in Serie A del Benevento Calcio.

Il prestigioso traguardo sportivo potrebbe essere conquistato già questa sera, ad Empoli. Nell’intento di rispettare il delicato momento che stiamo vivendo a causa del Covid19 e nel contempo di condividere questo importante successo, le istituzioni presenti al tavolo tecnico hanno concordato un tour della squadra giallorossa, a bordo di quattro minibus che attraverseranno le strade della Città al rientro dalla trasferta toscana, previsto per domani 27 giugno. Il Comune, le Forze di Polizia, la Società confidando nella collaborazione collettiva invitano i cittadini ad affacciarsi ai balconi per abbracciare e salutare i propri beniamini. Il tour avrà inizio alle ore 21.15 dallo stadio “Ciro Vigorito”. Prima della partenza, nel piazzale antistante l'impianto sportivo, sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid19.

Il percorso proseguirà nel modo seguente:

Via Cavour;

Via Massimo d’Azeglio (murales dedicato a Carmelo Imbriani”);

Via Gioberti;

Via Vitelli;

Via Cocchia;

Via Napoli;

Via Teodoro Mommsen;

Via Raffaele Garrucci;

Via Torino;

Via Napoli;

Via Santa Colomba;

Via Lungosabato Matarazzo;

Ponte degli Angeli;

Via Napoli;

Via delle Puglie;

Via dei Mulini;

Via Porta Rufina;

Via Torre delle Catene;

Via Posillipo;

Ponte Vanvitelli;

Viale Principe di Napoli;

Via Paolo Diacono;

Via C. Nuzzolo;

Via Adua;

Via Grimoaldo Re;

Ponte Vanvitelli;

Corso Vittorio Emanuele III;

Corso Garibaldi;

Via Dei Rettori;

Via Sandro Pertini;

Via Mustilli;

Ponte San Nicola;

Via Ciletti;

Via Navarra;

Via Crocerossa;

Via Ponticelli;

Via San Pasquale;

Via del Pomerio;

Via dei Rettori;

Viale Atlantici;

Via Pacevecchia;

Via Fratelli Rosselli;

Via Aldo Moro;

Via Delcogliano (Ospedale San Pio);

Via Pacevecchia;

Via Meomartini;

Viale Mellusi;

Piazza Risorgimento;

Ritorno stadio “Ciro Vigorito” .