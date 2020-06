Empoli-Benevento 0-0: i giallorossi rinviano la festa per la Serie A

Il Benevento scende in campo al “Castellani” con l’unico obiettivo di chiudere la pratica campionato ed ottenere il pass per la Serie A con 8 giornate di anticipo, traguardo che rappresenterebbe uno dei tanti record che la squadra di Pippo Inzaghi può agguantare in questa stagione. Il tecnico giallorosso sceglie il 4-3-3- con Sau ed Insigne in appoggio a Moncini. Nell’Empoli, mister Marino sceglie l’ex Ciciretti e Tutino per dare manforte a Mancuso.

Poche emozioni nella prima mezzora di gioco, la più concreta la da Sau che al 32’ fa tutto da solo in area toscana e prova il diagonale col destro ma la palla esce di poco alla sinistra di Brignoli. Al 38’ Benevento ancora pericoloso con un cross di Barba dalla sinistra che trova Hetemaj al centro dell'area, l'ex Chievo prova la girata ma la palla è lenta e Brignoli non ha problemi. La replica dell’Empoli arriva due minuti dopo con una botta dal limite di Frattesi disinnescata con i pugni da Montipò. L’ultima azione della prima frazione è di marca ospite: Insigne entra in area da destra e prova il tiro in porta ma la palla, rasoterra, è facile preda di Brignoli che blocca senza problemi. Si va al riposo sullo 0-0 iniziale.

Nella ripresa, complici il caldo e la stanchezza, i ritmi calano. La prima vera occasione arriva sui piedi di Tutino al 62’: la punta napoletana dell’Empoli prova la botta con un rasoterra dal limite ma Montipò blocca a terra senza problemi. Sei minuti dopo ancora toscani pericolosi con un tiro al volo di Mancuso che chiama Montipò al volo plastico a deviare in angolo. Al 70’ è Henderson a testare ancora i riflessi del portiere giallorosso con un destro dal limite ma senza ottenere il risultato sperato. All’87’, Improta, entrato da poco, si invola verso la porta dell’Empoli ma, contrastato da Fiamozzi, calcia debolmente e Brignoli blocca a terra. L’ultimo brivido della partita arriva all’ultimo dei sei minuti di recupero: Hetemaj prova la botta dalla distanza ma Brignoli si distende e mette in corner. Al triplice fischio finale il risultato è di 0-0 e, quindi, il Benevento deve rimandare la festa per la promozione in Serie A al match casalingo di lunedì contro la Juve Stabia vista la vittoria dello Spezia sul campo del Chievo Verona.

IL TABELLINO