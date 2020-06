Benevento. Maggio: "Festa rimandata, dispiace per i tifosi"

Christian Maggio, capitano del Benevento, è il calciatore intervistato dai colleghi di DAZN al termine di Empoli-Benevento. Queste le parole del terzino della compagine di Pippo Inzaghi:

"Sapevamo che non sarebbe stata facile contro un Empoli bisognoso di punti per la qualificazione ai play-off. Vorrà dire che festeggeremo alla prossima partita.

Dispiace soprattutto per i nostri tifosi che erano già pronti a far esplodere la festa. Ci mancano alla stadio ma non hanno mai smesso di starci vicino riempiendo di giallorosso tutta la città.

Una promozione è sempre una forte emozione: ora siamo ad un solo passo dall'obiettivo.

Futuro? Penso alla promozione e poi, insieme alla società, troveremo un accordo: sono sereno".