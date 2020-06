Dalla Spagna rimbalzano le voci di un interessamento concreto dell'Atletico Madrid per Milik: l'attaccante polacco in scadenza nel 2021 fa gola a molti top club europei. Tuttavia, il Napoli resta fermo sul prezzo: almeno 40 milioni per cedere il polacco.

Intanto, si sonda il mercato in entrata: oltre a Boga, per il ruolo di esterno offensivo piace Under, in uscita dalla Roma. Cifra richiesta: trenta milioni.