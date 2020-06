Serie A. Brescia-Genoa: Torregrossa sfida Iago Falque per la salvezza

La Serie A scende in campo per la 28esima giornata. Nella serata di ieri la Juventus ha dato un chiaro segnale alla lotta scudetto, vincendo e convincendo con un sonoro quattro a zero rifilato al Lecce. Ad aprire il weekend di calcio sarà uno scontro salvezza piuttosto delicato: Brescia contro Genoa.

La compagine guidata da Diego Lopez cerca disperatamente punti, per sperare ancora in una salvezza che al momento è piuttosto lontana. Non sarà della sfida Mario Balotelli, mentre Sandro Tonali sarà confermato a centrocampo dopo il piccolo fastidio avuto in settimana, prima del match al Franchi contro la Fiorentina. In attacco, piena fiducia a capitan Torregrossa, in piena forma prima della sospensione. I goal salvezza, dunque, passano dai piedi del 28enne originario di Caltanissetta.

Gli ospiti, invece, guidati da Davide Nicola cercano risposte dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Parma. Indisponibile solo capitan Mimmo Criscito mentre in attacco si punta tutto su Iago Falque e Sanabria. Dunque, quella tra le rondinelle e il Grifone rappresenta una delle tante finali che ci saranno da oggi fino alla fine del campionato, per raggiungere la salvezza. Appuntamento al Rigamonti, dunque, per vivere una delle sfide più importanti di giornata.