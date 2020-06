Bari, Scala: "San Nicola valore aggiunto, spero riapra presto"

Matteo Scala punta sul "fattore San Nicola".

Il diesse del Bari, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, spera che presto lo stadio barese possa accogliere nuovamente i tifosi biancorossi: "La mia speranza, alla luce di quanto è stato disposto per altri settori è che lo stadio riapra presto le porte ai tifosi, almeno parzialmente. Per noi sarebbero un valore aggiunto, un fattore di grande rilevanza. La decisione spetta però al comitato tecnico scientifico e noi non potremo che prenderne atto. Di certo ci piacerebbe sentire vicina la nostra gente. Il riavvio è importante per tutta la comunità. Noi siamo il Bari e vogliamo coltivare un sogno, contribuire alla ripartenza della città. Non è stato un periodo facile ma vogliamo dire la nostra e aiutare tutti a venir fuori dall’emergenza dei mesi scorsi. Abbiamo in cantiere molte iniziative e nel rispetto delle prescrizioni che ci sono imposte, vogliamo dedicare attenzione ai nostri sostenitori".