Play-off, la Virtus Francavilla attende l'esito della finale di Coppa

Finalmente ci siamo. Dopo la Serie A e la Serie B, riparte ufficialmente questo pomeriggio anche la Serie C con le gare d'andata dei play-out, per poi proseguire in serata con la disputa della finale di Coppa Italia che vedrà apposte in gara secca all'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" di Cesena, Ternana e Juventus U23.

Una gara, quest'ultima, che la Virtus Francavilla seguirà con molto interesse, in quanto l'esito della sfida di questa sera decreterà l'avversario degli imperiali nel primo turno dei play-off che partiranno ufficialmente martedì 30 giugno.

In caso di vittoria degli umbri, la Virtus affronterà il Teramo, al contrario invece i biancazzurri si ritroverebbero davanti il Catania. L'unica cosa certa al momento è che in entrambi i casi gli imperiali saranno di scena in trasferta.