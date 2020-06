Serie A. Cagliari-Torino: Zenga e Longo a caccia di continuità

La 28esima giornata presenta una sfida delicata per due formazioni che hanno rialzato la testa dopo un periodo piuttosto negativo, prima della sosta obbligata. Il Cagliari è tornata alla vittoria nel turno precedente contro la Spal. Una vittoria cruciale per Walter Zenga poiché la compagine rossoblù non conquistava i tre punti dal lontano 2 dicembre 2019. Dall'altra il Torino di Moreno Longo cerca continuità dopo la vittoria interna contro l'Udinese.

Il tecnico Zenga potrà schierare il duo Joao Pedro-Simeone per ritrovare anche in casa la vittoria. A centrocampo non ci sarà Nainggolan, in fase di recupero dall'infortunio e molto probabilmente il terzetto di centrocampo sarà formato da Rog, Nandez e Cigarini. Dall'altra, il tecnico Longo si affida a Belotti che ha vissuto una settimana particolare. Dalle critiche per il rigore sbagliato contro il Parma al goal vittoria siglato contro i friulani. Il Gallo, dunque, è l'arma in più per i granata e sarà supportato da Edera e Berenguer, salvo novità dell'ultima ora.

All'andata il risultato il match terminò in parità con le reti di Nandez e Zaza. Un risultato di questo genere, in una situazione delicata per entrambi i tecnici a caccia di conferme, rappresenterebbe un passo indietro. La sfida andrà in scena alla Sardegna Arena alle ore 19:30.