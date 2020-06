La Juventus U23 si aggiudica la Coppa Italia: Ternana battuta 2-1

E’ la Juventus U23 la vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2019-2020 che subentra alla Viterbese e che accede così direttamente al primo turno della fase nazionale dei play-off. La partita tra Ternana e Juventus U23 è terminata 1-2 con i gol di Mammarella per la Ternana, Brunori e Rafia per i bianconeri.

"Complimenti alla Juventus U23. Questa Coppa Italia rappresenta, insieme alle gare dei play-out giocati oggi, un punto di ripartenza per la Lega Pro - ha dichiarato il presidente Francesco Ghirelli presente allo stadio Manuzzi di Cesena che ha ospitato la partita -. Anche se l'ambiente è surreale senza pubblico, è stato comunque un momento di calcio importante con in campo due squadre ambiziose. Essere arrivati in finale è la prova dell’ottimo lavoro svolto da due club solidi e strutturati".

Il Presidente Ghirelli aveva scritto nel giorno della festa della mamma alla dottoressa Francesca Mangiatordi dell'Ospedale Maggiore di Cremona: "Un giorno, torneremo ad abbracciarci. Bello sarebbe dedicarti il primo gol di un trofeo. Sarà quello della rinascita". Il gol della Ternana su punizione di Carlo Mammarella, al 6' del primo tempo, è dunque dedicato alla dottoressa Mangiatordi e idealmente a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno a salvare vite.