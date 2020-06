Mister Pirozzi e la Pol.Santa Maria si separano ufficialmente

Separazione consensuale tra la Polisportiva Santa Maria e l’allenatore Egidio Pirozzi. Termina così di comune accordo, dopo tre anni, il matrimonio tra il club cilentano e l’allenatore artefice del doppio salto di categoria, dalla Promozione alla Serie D, della Polisportiva Santa Maria.

“Grazie a mister Egidio Pirozzi per quanto ha dato alla nostra causa, consentendoci di raggiungere lo storico traguardo della serie D – afferma il presidente, Francesco Tavassi – Dal record di vittorie in Promozione alla storica rimonta di Villa Literno, per non dimenticare la straordinaria vittoria di quest’anno a Palma Campania e gli altri risultati raggiunti alla guida della Polisportiva. Le strade, oggi, si separano di comune accordo, ma la stima e l’affetto resteranno immutati. Auguriamo al mister le migliori fortune professionali, certi che saprà far valere anche altrove il suo indiscusso valore”.

“Ringrazio la famiglia Tavassi per questi tre anni meravigliosi, durante i quali abbiamo raggiunto due promozioni – aggiunge Pirozzi – Ho vissuto emozioni importanti a Santa Maria di Castellabate e nessuno potrà scalfire quanto di buono fatto. Abbiamo deciso di comune accordo di interrompere questo rapporto, ma resterò sempre il primo tifoso della Polisportiva Santa Maria”.

Comunicato ufficiale