La società Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver raggiunto un accordo per un'altra stagione, per le prestazioni sportive di Flavio Marzullo capitano rossoblù reduce dalla vittoria del campionato con i nostri colori.Il "mago" vestirà la casacca dell'Afragolese per il terzo anno consecutivo, segno di un legame con la città che si è fortificato anno dopo anno.