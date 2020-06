Taranto. Olcese verso l'addio: il Molfetta prova il colpo

Emiliano Olcese, secondo quanto riporta tuttocalciopuglia.com, lascerà il Taranto. La separazione dai Delfini avverrà dal 30 giugno e, dunque, il calciatore argentino è alla ricerca di una nuova società, pronta ad acquistare il suo cartellino dalla prossima stagione. Il futuro di Olcese potrebbe essere ancora in Italia, in Serie D nel girone H. Infatti, si registra in queste ore un interessamento della neopromossa Molfetta.

Le prestazioni del classe 1983 non sono state convincenti, durante il corso della stagione interrotta a causa della pandemia. Infatti, numeri alla mano non ha siglato reti nelle dieci partite con la casacca rossoblù.