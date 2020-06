Catania-Virtus Francavilla, dirige Marchetti di Ostia Lido

Sarà il sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido l'arbitro di Catania-Virtus Francavilla, in programma martedì 30 giugno alle ore 20:30 e valevole per il primo turno play-off di serie C girone C.

Gli assistenti saranno invece Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Marco Della Croce della sezione di Rimini. Quarto Ufficiale il sig. Federico Longo della sezione di Paola.