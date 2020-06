Virtus Francavilla, Trocini: "Gara molto insidiosa. Daremo tutto"

Alla vigilia di Catania-Virtus Francavilla, gara valevole per il primo turno dei play-off del Girone C del campionato di Serie C, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei biancazzurri, Bruno Trocini. Queste le sue parole:

"Abbiamo affrontato una situazione mai vissuta prima, sin da subito abbiamo cercato di rimettere in sesto i ragazzi dal punto di vista fisico e tecnico, chiaramente anche non conoscere l'avversario è stato un problema dal momento che siamo stati costretti a preparare la partita tenendo conto di due squadre diverse. Chiaramente ora conosciamo l'avversario e siamo orientati in maniera precisa. Andremo a giocarci questi play-off per dire la nostra, tutto l'ambiente ha voglia di essere protagonista. I ragazzi hanno lavorato bene nel corso di queste settimane preparando al meglio questa gara che nasconde diverse insidie.

I play-off sono una vetrina importante, pertanto non credo che i problemi societari del Catania influiranno sulla squadra. Tante squadre e tanti addetti ai lavori osserveranno queste gare, loro, come noi, avranno diverse motivazioni. Sulla carta l'assenza dei tifosi andrebbe a sminuire il fattore campo, poi vedremo sul campo, certamente a Catania con lo stadio pieno è un conto, a porte chiuse è un altro.

Nessuna squadra ha i novanta minuti nelle gambe, siamo consapevoli anche del fatto che farà molto caldo, però ci sono cinque cambi e dovremo dare tutto e di più: abbiamo i giusti mezzi e c'è da dire anche che il loockdown ha azzerato un po' tutto".