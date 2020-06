Salernitana-Cremonese 3-3: granata acciuffano il pari su rigore al 95'

Una partita pazza allo stadio Arechi tra Salernitana e Cremonese dove è successo davvero di tutto.

La Cremonese sblocca il risultato dopo pochi minuti con Celar. A inizio ripresa ancora Celar raddoppia, la Salernitana gioca male e sembra non essere in campo. La gara però svolta al 26esimo della ripresa: Arini causa un rigore e si fa espellere (doppio giallo), dal dischetto Dzidcek segna e riapre i giochi.

Dopo pochi minuti pareggio Salernitana con un colpo di testa di Di Tacchio. La partita si mette bene per i granata ma l'espulsione di Lombardi rimette di nuovo tutto in gioco.

La Cremonese trova di nuovo il vantaggio grazie ad un'azione personale di Zortea. Nel quinto minuto di recupero episodio contestato e decisivo: fallo in area su Gondo in posizione sospetta, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Di Tacchio va in rete e fissa il risultato sul 3-3.