Benevento. Inzaghi: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile"

Al termine della gara contro la Juve Stabia che ha sancito il matematico ritorno del Benevento in Serie A, queste sono state le parole di mister Filippo Inzaghi, tecnico giallorosso, ai microfoni di DAZN:

"Credo la gara di stasera sia lo specchio della stagione: in 10 per quasi tutta la partita abbiamo comunque vinto. Non solo, abbiamo anche battuto tanti record e questo, forse, lo realizzeremo bene tra qualche anno. Abbiamo fatto qualcosa di epocale.

Sono senza parole: posso solo ringraziare il presidente Vigorito ed il D.s. Foggia per la fiducia riposta in me e nel mio staff. Avevo un debito d'onore con loro che mi hanno voluto fortemente.

Siamo andati oltre le aspettative più rosee. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Permettetemi, inoltre, di ringraziare il mio staff: è grazie a loro se questa vittoria fantastica è stata più facile".