Catania-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

Dopo quasi quattro mesi dall'ultima volta, il Catania ritorna in campo. Si è parlato molto del futuro della società etnea che è ancora in bilico, ma questa sera c'è spazio solo per il calcio giocato. I rossazzurri scenderanno sul terreno di gioco dello stadio "Angelo Massimino" per affrontare la Virtus Francavilla nel primo turno dei playoff di Serie C. Gli uomini di Cristiano Lucarelli hanno a disposizione due risultati su tre considerato il miglior piazzamento nella regular season, ma devono fare i conti con una condizione fisica non ottimale. Il tecnico livornese dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che nelle ultime apparizioni ha convinto, restano, però, diversi dubbi sulle scelte. Ballottaggio tra Martinez e Furlan tra i pali, nella linea difensiva si vedranno Calapai, Mbende, Silvestri e Pinto. Cerniera di centrocampo composta da Biagianti e Vicente, mentre sulla trequarti possibile spazio per Biondi, Curcio e Mazzarani. Ad agire da centravanti Curiale. La gara si giocherà a porte chiuse, fischio d'inizio alle 20:30.

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti, Vicente; Biondi, Curcio, Mazzarani; Curiale. A disp. Martinez, Welbeck, Capanni, Beleck, Marchese, Salandria, Barisic, Saporetti, Rizzo, Manneh, Dall'Oglio, Calapai, Esposito. All. Lucarelli

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Sparandeo; Albertini, Mastropietro, Risolo, Zenuni, Nunzella; Vázquez, Pérez. A disp. Costa, Di Cosmo, Pambianchi, Castorani, Baclet, Caporale, Marozzi, Setola, Sarcinella, Gallo, Ekuban. All. Trocini