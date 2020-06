Benevento in Serie A. Il messaggio del presidente della LND Sibilia

Da sempre particolarmente legato al Sannio, non potevano mancare i complimenti al Benevento Calcio da parte del presidente della LND, Sen. Cosimo Sibilia. Questo il post del numero uno della Lega Dilettanti, nonché vicepresidente vicario della FIGC:

"Una promozione da record per il Benevento Calcio: un club modello per il calcio italiano che torna in #SerieA. Un traguardo raggiunto per la seconda volta in pochi anni con capacità e lungimiranza grazie a un dirigente illuminato come Oreste Vigorito".