Taranto. Il ds Pagni a lavoro per il nuovo tecnico: ecco i tre nomi

La settimana in casa Taranto è iniziata sotto l'insegna della scelta del nuovo tecnico dalla prossima stagione. Secondo quanto ha riportato il quotidiano Mondorossoblù.it, il direttore sportivo Pagni ha individuato due profili interessanti per una panchina importante come quella dei Delfini. I due nomi sono quelli di Tiozzo e Auteri.

Il primo si è messo in luce al Matelica e porterebbe nuova linfa, trattasi di un tecnico giovane e vincente. Infatti, Tiozzo ha conquistato una Coppa Italia di Serie C e un doppio secondo posto. Il secondo, invece, rappresenta una sicurezza sotto tutti i punti di vista, trattasi di un allenatore d'esperienza. Al momento, la situazione su Auteri è in stand-by dato che è impegnato per i play-off con il Catanzaro. Se dovesse centrare la promozione, la scelta di Auteri sarà abbastanza complicata. Tuttavia, il diesse Pagni ha sondato il terreno per avere un'alternativa immediata.

Giannini, infatti, osserva e monitora la situazione intorno a lui ormai da tempo e potrebbe entrare di diritto nella lista per il nuovo tecnico del Taranto. Al netto di questo, la questione allenatore per i rossoblù è abbastanza delicata poiché il presidente Massimo Giove necessita di risposte immediate fin da subito per alimentare la passione del tifo rossoblù, da sempre ambizioso e affamato di concretezze.