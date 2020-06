Taranto. Mercato in entrata: Giuseppe Tedesco nel mirino

In attesa del nuovo tecnico, il Taranto si guarda intorno per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto ha riportato Mondorossoblù.it la società si muove per il mercato in entrata. Il direttore sportivo Pagni ha messo nel mirino il calciatore del Foggia, Giuseppe Tedesco.

La punta ex Altamura era vicino ad indossare la casacca rossoblù già nel mese di gennaio. Successivamente, l'ipotesi è completamente tramontata. Adesso, invece, ritorna di moda il nome del classe 97' in casa Taranto. Tuttavia, la strada non è semplice per il semplice motivo che l'attaccante è richiesto da numerosi club di Serie D. Dunque, Pagni dovrà accelerare i tempi per assicurarsi un calciatore importante e di prospettiva.