Catania-Virtus Francavilla, le formazioni ufficiali

Si ritorna in campo. Catania e Virtus Francavilla si affrontano sul terreno di gioco dello stadio "Angelo Massimino", match valevole per il primo turno playoff di Serie C. I rossazzurri hanno a disposizione due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica. Ecco le scelte dei due allenatori.

SEGUI QUI IL LIVE MATCH

https://catania.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/catania-virtus-francavilla/351813.html

Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. A disp. Furlan, Welbeck, Noce, Pino, Panebianco, Beleck, Biagianti, Mazzarani, Barisic, Saporetti, Manneh, Dall'Oglio. All. Lucarelli

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Di Cosmo, Mastropietro, Risolo, Zenuni, Nunzella; Vázquez, Pérez. A disp. Costa, Saparandeo, Pambianchi, Castorani, Marozzi, Setola, Sarcinella, Gallo, Ekuban. All. Trocini

ARBITRO: Matteo Marchetti