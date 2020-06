SERIE C - Catania-Virtus Francavilla LIVE, diretta testuale del match

Allo stadio "Angelo Massimino" si affrontano le formazioni di Catania e Virtus Francavilla, nel match valevole per il primo turno dei play-off del Girone C del campionato di Serie C.

In palio per le due squadre il passaggio del turno nel torneo che, ricordiamo, riserva alla vincitrice la promozione in Serie B. Padroni di casa con a disposizione due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica al momento dello stop definitivo.

Fischietto del match sarà il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. L'arbitro laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara di Reggio Calabria e Marco Della Croce di Rimini. Quarto uomo Federico Longo di Paola.

Segui la diretta testuale del match dalle ore 20:30 sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/catania-virtus-francavilla/351813.html

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. A disposizione: Furlan, Welbeck, Noce, Pino, Panebianco, Beleck, Biagianti, Mazzarani, Barisic, Saporetti, Manneh, Dall'Oglio. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Di Cosmo, Mastropietro, Risolo, Zenuni, Nunzella; Vázquez, Pérez. A disposizione: Costa, Sparandeo, Pambianchi, Castorani, Marozzi, Setola, Sarcinella, Gallo, Ekuban. Allenatore: Bruno Trocini.