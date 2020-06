Virtus Francavilla, lo sfogo di Magrì: "Penalizzati dagli episodi"

Al termine di Catania-Virtus Francavilla, gara vinta 3-2 dai padroni di casa, è intervenuto in conferenza stampa il presidente biancazzurro, Antonio Magrì. Queste le sue parole:

"Innanzitutto volevo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un'ottima partita, tenendo testa ad un avversario costruito per obiettivi diversi come la vittoria del campionato. Noi ce la siamo giocata con grande caparbietà, con grande ritmo, dispiace perché riteniamo di aver subìto delle decisioni arbitrali sfavorevoli che hanno condizionato il risultato in maniera negativa per noi. Voglio rivedere questi episodi, credo che nel primo tempo c'era il rigore su Vazquez, mentre sul rigore assegnato al Catania il nostro difensore Delvino ha preso la palla col petto.

Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare fin qui e ci credevamo, resta la soddisfazione di essercela giocata a testa alta ma anche l'amarezza di un risultato che poteva essere a nostro favore con un arbitraggio diverso. Al Catania vanno comunque i complimenti per come stanno affrontando questa competizione nonostante le difficoltà societarie".