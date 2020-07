Foggia, Follieri non si arrende: presentata una nuova offerta

Dopo il secco no di Maria Assunta Pintus, la trattativa per la cessione delle quote societarie del Foggia a Raffaello Follieri sembrava essersi arenata definitivamente. Ed invece no, l'imprenditore foggiano non molla la presa, anzi raddoppia la propria offerta.

Nelle scorse ore, infatti, la holding facente capo a Follieri avrebbe presentato via pec una nuova offerta per l'acquisto del 60% delle quote societarie: un milione di euro a Roberto Felleca e trecento mila euro a Davide Pelusi. La pec è stata girata ovviamente anche all'altra socia di maggioranza, Maria Assunta Pintus, per il diritto di prelazione.

In caso di fumata bianca Roberto Felleca dovrebbe rimanere comunque in società continuando a ricoprire la carica di presidente, da capire eventualmente a questo punto se la Pintus continuerà o meno con il progetto.