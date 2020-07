UFFICIALE - Fidelis Andria: è Di Bari il nuovo direttore sportivo

La Fidelis Andria ha comunicato poco fa che sarà Riccardo Di Bari il nuovo Direttore Sportivo della società biancazzurra per la stagione 2020/2021.

Accordo raggiunto tra le parti e firma nella giornata odierna. Per il 58enne DS andriese si tratta di un ritorno nella sua città natale dopo l’esperienza con l’Andria BAT del 2009. Queste le sue dichiarazioni: "Ad oltre dieci anni di distanza torno nella mia città e ci torno con l’entusiasmo di un ragazzino. Una realtà completamente diversa rispetto a quella esperienza ma una realtà che vuole consolidarsi e creare solide basi per il futuro. La piazza di Andria è esigente ma nella prossima stagione il nostro grande obiettivo sarà senza dubbio far vivere a tutti il peso ed il fascino di questa maglia. Questa è una maglia gloriosa del calcio italiano e la voglia di Fidelis deve riecheggiare in ogni nostro passo".

Soddisfatto della scelta il presidente Roselli: "La scelta di Riccardo Di Bari ci è apparsa subito quella giusta. Lui è andriese e conosce alla perfezione la piazza, ha una grande esperienza ed ha davvero molta voglia di rimettersi nuovamente in gioco. E’ questa una stagione davvero importante per lui e per tutta la nostra amata Fidelis".