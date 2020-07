Polisportiva Santa Maria: il nuovo allenatore è Gianluca Esposito

La Polisportiva Santa Maria comunica di aver affidato la guida della prima squadra, che quest’anno affronterà per la prima volta nella sua storia il campionato di serie D, all’allenatore Gianluca Esposito.

Nelle ultime ore, è arrivata la stretta di mano tra il presidente dei giallorossi, Francesco Tavassi, e il 43enne tecnico, che avrà il compito di guidare il club cilentano in quarta serie.

“E’ un allenatore giovane e bravo sul quale abbiamo deciso di puntare per la serie D – afferma il presidente Francesco Tavassi– Ha già fatto bene in altre piazze campane e confidiamo nel suo lavoro per ben figurare in un campionato stimolante quanto difficile come quello della quarta serie. C’è stata subito intesa su squadra e obiettivi con un occhio di riguardo soprattutto ai più giovani, che sono al centro del nostro progetto”.

“Dire che sono felice, è poco – dichiara Gianluca Esposito – Se avessi dovuto stilare una classifica sulle squadre da voler allenare, avrei messo la Polisportiva Santa Maria al primo posto. Ecco perché sono davvero entusiasta di cominciare questa nuova e importante avventura con la squadra della famiglia Tavassi, con cui sono bastate poche parole per trovare l’accordo. Obiettivi? Cercheremo di esprimere un calcio propositivo, puntando molto sui giovani, e di far divertire i tifosi della Polisportiva Santa Maria, con l’obiettivo principale di mantenere la categoria”.

Il 43enne tecnico è reduce da una positiva esperienza alla guida del Nola, squadra della sua città, dopo aver già allenato in D la Sarnese e il Portici. Nel Cilento, invece, ha allenato in Eccellenza la formazione dell’Agropoli.

Nei prossimi giorni, la società cilentana comunicherà giorno, orario e modalità di svolgimento della conferenza stampa di presentazione del tecnico.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE